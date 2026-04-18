Силы ПВО за сутки сбили 568 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 568 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В районе порта Высоцк потушили возникший после атаки БПЛА пожар

Уточняется, что также сбили девять управляемых авиационных бомб.

По данным ведомства, в общей сложности с начала проведения СВО уничтожены более 135 тысяч беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали промышленные предприятия в Самарской области. По предварительной информации, никто не пострадал, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РоссияВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры