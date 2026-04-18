Силы ПВО за сутки сбили 568 украинских беспилотников
18 апреля 202613:38
Российские средства ПВО за сутки сбили снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 568 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что также сбили девять управляемых авиационных бомб.
По данным ведомства, в общей сложности с начала проведения СВО уничтожены более 135 тысяч беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали промышленные предприятия в Самарской области. По предварительной информации, никто не пострадал, передает «Радиоточка НСН».
- Силы ПВО за сутки сбили 568 украинских беспилотников
- В России запустят туристический маршрут «Руси великое начало»
- Немоляева призналась, что чуть не стала жертвой мошенников
- Иран восстановил военный режим контроля над Ормузским проливом
- Слабая магнитная буря началась на Земле
- В районе порта Высоцк потушили возникший после атаки БПЛА пожар
- Иран открыл воздушное пространство для гражданской авиации
- В Забайкалье перевернулся автобус с иностранцами
- Президент Польши на интервью обронил пакетик со снюсом
- Петросян узнал слова своей шутки в заявлении Фицо