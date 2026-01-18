Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома в Беслане
18 января 202608:01
В Беслане обломки беспилотного летательного аппарата упали на крышу жилой пятиэтажки, сообщил в Telegram глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
По его словам, пострадал один человек, который обратился за помощью к медикам.
Экстренно были эвакуированы 70 человек. Повреждены крыша и окна здания. На месте ЧП работают экстренные службы.
Ранее беспилотник атаковал многоэтажки в Рязани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома в Беслане
- СМИ: США проводили тайные переговоры с главой МВД Венесуэлы еще при Мадуро
- Медведчук рассказал, почему Трамп не будет похищать Зеленского
- Ежегодный отпуск многодетным могут увеличить на 14 дней
- Исследование: Курьеры в месяц получают 170 тысяч рублей
- C 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов
- Медведчук заявил, что председатель Рады может законно забрать полномочия у Зеленского
- Семейных студентов могут обеспечить специальной стипендией
- Медведчук считает, что Зеленский может объявить тотальную мобилизацию на Украине
- Каллас призвала США не отвлекаться от Украины на Гренландию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru