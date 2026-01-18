Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома в Беслане

В Беслане обломки беспилотного летательного аппарата упали на крышу жилой пятиэтажки, сообщил в Telegram глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Три человека ранены при атаках беспилотников в Белгородской области

По его словам, пострадал один человек, который обратился за помощью к медикам.

Экстренно были эвакуированы 70 человек. Повреждены крыша и окна здания. На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее беспилотник атаковал многоэтажки в Рязани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
