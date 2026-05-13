Силы ПВО за сутки сбили ракету «Нептун» и 572 беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО за сутки сбили 572 украинских беспилотника. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает RT.

В Астраханской области БПЛА атаковали газоперерабатывающий завод

В ведомстве также указали, что были уничтожены три управляемые авиабомбы, два снаряда РСЗО HIMARS и управляемая ракета большой дальности «Нептун».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 145 568 беспилотных летательных аппаратов ВСУ», - отмечается в сводке министерства.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные оперативно интегрируют опыт боевого использования беспилотников, накопленный в ходе украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
