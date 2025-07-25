Обломки беспилотника повредили поезд в Краснодарском крае

Обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины упали на территорию вокзала в Тимашевске Краснодарского края, сообщил в Telegram глава региона Вениамин Кондратьев.

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По его словам, поврежден вагон пассажирского поезда. Травмы получили два человека. Им оказана первая помощь.

В настоящий момент состав продолжил следование по маршруту.

В восьми аэропортах России ввели план «Ковёр», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: dvzd.rzd.ru
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