Обливший кислотой возлюбленную житель Кубани получил 9 лет колонии
Суд в Усть-Лабинске приговорил местного жителя Артема Харитонова, который вылил серную кислоту на возлюбленную в августе 2023 года, к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По версии следствия, 21-летняя девушка какое-то время встречалась с 32-летним ранее судимым Харитоновым, однако затем решила прекратить отношения. После этого мужчина стал всячески мстить, угрожал родным и близким девушки и оскорблял ее в социальных сетях.
Затем 30 августа 2023 года он пришел к ней на работу и плеснул на нее серную кислоту, в результате чего девушка получила серьезные ожоги лица и тела.
Харитонов признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Также он должен будет выплатить потерпевшей миллион рублей в качестве компенсации за моральный вред.
Ранее стало известно, что в Сергиевом Посаде мужчина убил работницу трапезной храма Петра и Павла, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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