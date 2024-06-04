Обливший кислотой возлюбленную житель Кубани получил 9 лет колонии

Суд в Усть-Лабинске приговорил местного жителя Артема Харитонова, который вылил серную кислоту на возлюбленную в августе 2023 года, к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

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По версии следствия, 21-летняя девушка какое-то время встречалась с 32-летним ранее судимым Харитоновым, однако затем решила прекратить отношения. После этого мужчина стал всячески мстить, угрожал родным и близким девушки и оскорблял ее в социальных сетях.

Затем 30 августа 2023 года он пришел к ней на работу и плеснул на нее серную кислоту, в результате чего девушка получила серьезные ожоги лица и тела.

Харитонов признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Также он должен будет выплатить потерпевшей миллион рублей в качестве компенсации за моральный вред.

Ранее стало известно, что в Сергиевом Посаде мужчина убил работницу трапезной храма Петра и Павла, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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