Суд в Москве арестовал мужчину, столкнувшего девушку под поезд в метро
Черемушкинский суд Москвы арестовал мужчину, столкнувшего свою бывшую возлюбленную под поезд в метро. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. По ее словам, инцидент произошел вечером в среду, 14 марта, на станции метро «Войковская». В ходе конфликта 39-летний мужчина стал выталкивать свою знакомую с платформы в тот момент, когда к станции приближался поезд. Машинист успел применить экстренное торможение, девушка сумела сгруппироваться и не пострадала.
По данным прокуратуры, мужчина «умышленно толкнул под приближающийся поезд» девушку. Вину он признал. Прокуратура сообщала, что 39-летнему обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
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