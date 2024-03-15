Суд в Москве арестовал мужчину, столкнувшего девушку под поезд в метро

Черемушкинский суд Москвы арестовал мужчину, столкнувшего свою бывшую возлюбленную под поезд в метро. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Под Белгородом задержали россиянку, планировавшую диверсию на железной дороге

Ранее полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. По ее словам, инцидент произошел вечером в среду, 14 марта, на станции метро «Войковская». В ходе конфликта 39-летний мужчина стал выталкивать свою знакомую с платформы в тот момент, когда к станции приближался поезд. Машинист успел применить экстренное торможение, девушка сумела сгруппироваться и не пострадала.

По данным прокуратуры, мужчина «умышленно толкнул под приближающийся поезд» девушку. Вину он признал. Прокуратура сообщала, что 39-летнему обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:АрестМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры