Оба пилота потерпевшего крушение в Сербии МиГ-21 погибли
Оба пилота МиГ-21 ВВС Сербии, потерпевшего крушение на западе страны – недалеко от города Лозница – погибли. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны страны.
Напомним, о том, что МиГ-21 ВВС Сербии потерпел крушение, стало известно ранее в пятницу, 25 сентября. Он разбился на западе страны вблизи границы с Боснией и Герцеговиной. Самолет упал недалеко от сельского дома, в результате чего ранения получил местный житель, отмечает ТАСС.
Ранее местные СМИ сообщали о гибели одного плота.
Напомним, в минувший вторник стало известно, что Су-30 потерпел крушение во время учебного полета, экипаж успел катапультироваться. А позже сообщалось, что упавший в Тверской области истребитель мог случайно сбить другой самолет. Об этом писал ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах региона.
«Предварительно, причина ЧП — это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений», - сказал собеседник агентства.
Ранее Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН рассказал, что у американцев на учебных полетах падает на 30% больше военных самолетов, чем в России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+7 212 / сут.
Умерли
20 056+108 / сут.
Выздоровели
934 тыс.+4 317 / сут.
- В ВОЗ рассказали об осложнениях после COVID-19
- В Париже задержали второго подозреваемого в нападении рядом с Charlie Hebdo
- Власти Германии: внутри страны нет споров по «Северному потоку-2»
- В московских такси снова поставят противовирусные перегородки
- В Роспотребнадзоре рассказали, когда заболеваемость COVID-19 в России пойдет на спад
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru