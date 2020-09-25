Оба пилота потерпевшего крушение в Сербии МиГ-21 погибли

Оба пилота МиГ-21 ВВС Сербии, потерпевшего крушение на западе страны – недалеко от города Лозница – погибли. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны страны.

Напомним, о том, что МиГ-21 ВВС Сербии потерпел крушение, стало известно ранее в пятницу, 25 сентября. Он разбился на западе страны вблизи границы с Боснией и Герцеговиной. Самолет упал недалеко от сельского дома, в результате чего ранения получил местный житель, отмечает ТАСС.

Ранее местные СМИ сообщали о гибели одного плота.

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Напомним, в минувший вторник стало известно, что Су-30 потерпел крушение во время учебного полета, экипаж успел катапультироваться. А позже сообщалось, что упавший в Тверской области истребитель мог случайно сбить другой самолет. Об этом писал ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах региона.

«Предварительно, причина ЧП — это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений», - сказал собеседник агентства.

Ранее Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН рассказал, что у американцев на учебных полетах падает на 30% больше военных самолетов, чем в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Крушение СамолетаСербия
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