МАК раскрыл переговоры диспетчеров с самолётом Качиньского

Диспетчеры аэропорта под Смоленском перед крушением самолета президента Польши Леха Качиньского предупреждали экипаж лайнера о плохих погодных условиях (тумане) и предлагали сесть на запасном аэродроме. Это следует из переговоров пилотов с центром управления. Запись обнародовал Межгосударственный авиационный комитет.

Диспетчеры, в частности, выражали беспокойство в связи с плохо видимостью из-за тумана в районе аэродрома «Северный». Они предупредили лётчиков, что условия не дают возможность принять борт.

В ответ командир польского воздушного судна сообщил, что всё-таки попробует зайти на посадку, а в случае неуспеха, уйдёт на второй круг. Пилоты также подтвердили, что готовы уйти на второй круг при достижении высоты 100 метров, отмечает «Свободная пресса».

В последствие самолёт приступил к снижению, успев выпустить шасси и закрылки, а также включив фары. После этого руководитель полетов трижды запрашивал у экипажа уход на второй круг. Однако так и не дождался ответа. Причём перед этим в течение короткого времени экипаж несколько раз менял решение о своих дальнейших действиях уточняет Ura.ru.

Ранее сегодня стало известно, что прокуратура Польши обратилась в районный суд Варшавы с просьбой о временном аресте трех российских авиадиспетчеров по подозрению в намеренном провоцировании авиакатастрофы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается выдавать диспетчеров в случае поступления такого запроса от Варшавы.

Самолёт Качиньского разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года, погибли 96 членов польской делегации. МАК причиной крушения назвал ошибки экипажа в плохих погодных условиях, а также недостатки в обеспечении полета. Варшава не соглашается с такими выводами.

