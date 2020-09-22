Американцы падают на 30% чаще. Военный летчик о крушении Су-30

«У нас таких случаев мало, у американцев на 30% больше случаев падения самолетов», - сказал он.

При этом сам самолет летчик испытатель оценил как чрезвычайно надежный. Также высоко он оценил уровень подготовки летчиков ВКС РФ.

«Учитывая печальный опыт 90-х годов, летчики достигли высочайшего уровня налета, если раньше это было в год 18-20 часов, то сейчас это составляет 96, 98, 110 часов», - рассказал Толбоев.

В феврале 2012 года в 130 километрах северо-восточнее Комсомольска-на-Амуре разбился Су-30. Крушение произошло также во время испытательного полета. Оба летчика успели катапультироваться.

