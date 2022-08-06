О гибели Гура сообщил замглавы администрации Новой Каховки
6 августа 202219:00
Заместитель главы по вопросам ЖКХ военно-гражданской администрации Херсонской области Виталий Гур скончался в результате совершенного на него покушения. Об этом РИА Новости заявил замглавы администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
В связи с инцидентом Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Ранее неизвестные выстрелили в Гура, предположительно, из пистолета Макарова. Около дома чиновника обнаружили гильзы от ПМ.
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6 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru