О гибели Гура сообщил замглавы администрации Новой Каховки

Заместитель главы по вопросам ЖКХ военно-гражданской администрации Херсонской области Виталий Гур скончался в результате совершенного на него покушения. Об этом РИА Новости заявил замглавы администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

В администрации Херсона опровергли информацию о гибели Виталия Гура

В связи с инцидентом Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее неизвестные выстрелили в Гура, предположительно, из пистолета Макарова. Около дома чиновника обнаружили гильзы от ПМ.

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ФОТО: РИА Новости
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