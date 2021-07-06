Связь с АН-26 на Камчатке пропала перед посадкой
Связь с экипажем пропавшего АН-26, который совершал рейс №251, прервалась в девяти километрах от Палана, сообщило правительство региона.
Отмечается, что самолет находился перед маневром с заходом на посадку. Стало также известно, что на борту воздушного судна находилась глава поселка Палана Ольга Мохирева. Экипаж самолета прошел предрейсовое освидетельствование, сам АН-26 является годным к полетам.
Самолет АН-26 летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, однако потом связь с бортом пропала около 15:00 по местному времени. По данным главка МЧС, на борту находятся 28 человек – 22 пассажира и шесть членов экипажа. В данный момент продолжаются поиски самолета, пишет URA.RU.
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