Связь с АН-26 на Камчатке пропала перед посадкой

Отмечается, что самолет находился перед маневром с заходом на посадку. Стало также известно, что на борту воздушного судна находилась глава поселка Палана Ольга Мохирева. Экипаж самолета прошел предрейсовое освидетельствование, сам АН-26 является годным к полетам.

Самолет АН-26 летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, однако потом связь с бортом пропала около 15:00 по местному времени. По данным главка МЧС, на борту находятся 28 человек – 22 пассажира и шесть членов экипажа. В данный момент продолжаются поиски самолета, пишет URA.RU.

