Сотрудники МЧС определили место падения АН-26

Спасатели определили место падения пропавшего АН-26 на Камчатке, сообщило РИА Новости со ссылкой на сотрудников МЧС.

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По предварительным данным, самолет потерпел крушение в море. Спасатели нашли приблизительную точку падения.

Самолет АН-26 летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, однако потом связь с бортом пропала около 15:00 по местному времени. По данным главка МЧС, на борту находились 28 человек – 22 пассажира и шесть членов экипажа, пишет URA.RU. Среди них был ребенок 2014 года рождения.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:КамчаткаКрушение СамолетаСпасатели
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