Сотрудники МЧС определили место падения АН-26

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в море. Спасатели нашли приблизительную точку падения.

Самолет АН-26 летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, однако потом связь с бортом пропала около 15:00 по местному времени. По данным главка МЧС, на борту находились 28 человек – 22 пассажира и шесть членов экипажа, пишет URA.RU. Среди них был ребенок 2014 года рождения.

