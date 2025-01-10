Новый выброс нефтепродуктов обнаружили у части танкера около Тамани

Речь идет о части судна, выброшенной на мель. Пока что масштаб повреждений неизвестен.



Сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива. Оперативный штаб Краснодарского края оказывает содействие. В том числе перемещает туда силы и средства, которые могут быть здесь задействованы.

Кроме того, мазутные пятна появились в четырех муниципальных образованиях на востоке и западе Крыма, сообщили в МЧС. Их общая протяженность 14,38 километра, отмечает RT.

