Новый выброс нефтепродуктов обнаружили у части танкера около Тамани

Выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239» обнаружили около станицы Тамань Темрюкского района, сообщили в оперштабе Кубани.

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Речь идет о части судна, выброшенной на мель. Пока что масштаб повреждений неизвестен.

Сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива. Оперативный штаб Краснодарского края оказывает содействие. В том числе перемещает туда силы и средства, которые могут быть здесь задействованы.

Кроме того, мазутные пятна появились в четырех муниципальных образованиях на востоке и западе Крыма, сообщили в МЧС. Их общая протяженность 14,38 километра, отмечает RT.

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:ЭкологияКраснодарский КрайНефтепродукты

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