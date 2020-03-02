Новый вид телефонного мошенничества обнаружили в России

В сообщении Росфинмониторинга говорится о том, что преступники звонят в банки от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа, требуя от сотрудников предоставить им персональные данные клиентов.

Мошенников, в частности, интересуют паспортные данные и номера банковских карт клиентов.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян во время пресс-конференции НСН заявил, что пострадавшие от телефонных мошенников россияне, как правило, сами передают мошенникам данные для увода средств. Представитель банковского сектора настоятельно рекомендовал россиянам «включать здравый смысл».

Сейчас же телефонные мошенники, обращаясь в банки, просят сотрудников предоставить электронный адрес, на который потом присылают письма с вредоносным ПО, сообщает RT.

