МЧС раскрыло, где обстановка с разливом мазута после крушения танкеров оказалась сложнее всего

Нефтепродукты продолжают течь из потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» рядом с Таманью. Здесь сложилась наиболее сложная обстановка с разливом мазута, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу российского чрезвычайного ведомства Александра Куренкова.

Чиновник проверил ход работ по ликвидации разлива мазута в Черном море. После этого он констатировал, что у устранить проблему сложнее всего будет у Тамани.