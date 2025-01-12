МЧС раскрыло, где обстановка с разливом мазута после крушения танкеров оказалась сложнее всего
Нефтепродукты продолжают течь из потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» рядом с Таманью. Здесь сложилась наиболее сложная обстановка с разливом мазута, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу российского чрезвычайного ведомства Александра Куренкова.
Чиновник проверил ход работ по ликвидации разлива мазута в Черном море. После этого он констатировал, что у устранить проблему сложнее всего будет у Тамани.
Нефтепродукты выливаются из пролома в корме танкера, он сел на мель после крушения. Власти распорядились установить вокруг корабля дублирующие боновые заграждения.
Крупный разлив мазута в Черном море произошел в середине декабря, после крушения двух танкеров. Десятки километров берега в Краснодарском крае загрязнены. В январе новый разлив мазута случился рядом с Темрюкским районом Кубани — в воду попали нефтепродукты из севшей на мель «Волгонефти-239», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru