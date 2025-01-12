МЧС раскрыло, где обстановка с разливом мазута после крушения танкеров оказалась сложнее всего

Нефтепродукты продолжают течь из потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» рядом с Таманью. Здесь сложилась наиболее сложная обстановка с разливом мазута, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу российского чрезвычайного ведомства Александра Куренкова.

Чиновник проверил ход работ по ликвидации разлива мазута в Черном море. После этого он констатировал, что у устранить проблему сложнее всего будет у Тамани.

Специалисты за сутки вывезли 303 тонны мазута, вытекшего из части танкера около Тамани

Нефтепродукты выливаются из пролома в корме танкера, он сел на мель после крушения. Власти распорядились установить вокруг корабля дублирующие боновые заграждения.

Крупный разлив мазута в Черном море произошел в середине декабря, после крушения двух танкеров. Десятки километров берега в Краснодарском крае загрязнены. В январе новый разлив мазута случился рядом с Темрюкским районом Кубани — в воду попали нефтепродукты из севшей на мель «Волгонефти-239», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:Краснодарский КрайНефтепродуктыМЧСЧерное Море

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