Новые подробности дела Сергея Фургала

Обстоятельства, связанные с уголовным преследованием экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала в 2004 году, восстановил Следственный комитет РФ. Как рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, бывший губернатор Хабаровского края, обвиняемый в организации убийств в 2004-2005 годах, ушел от уголовного преследования благодаря связям в правоохранительных органах.

Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков в 2004 году задерживались в качестве подозреваемых по делу об убийстве предпринимателя Евгения Зори. Задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия об их причастности к смерти предпринимателя. Однако оба подозреваемых были освобождены, а уголовное преследование прекращено в связи с отсутствием доказательств, рассказала представитель СК.

По данным ведомства, влияние Фургала на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции в тот период было столь велико, что он получал любую необходимую информацию, в том числе о ходе предварительного следствия. «При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка. Также установлено, что наряду с продолжавшимся расследованием убийства Евгения Зори не были внесены в официальные базы учета данные об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова», - рассказала представитель СК.

По ее словам, Следственный комитет намерен дать правовую оценку всем обстоятельствам, при которых в те годы был скрыт факт уголовного преследования Фургала и Мистрюкова, а дело против них было развалено.

Это означает, что нынешнее расследование преступлений, инкриминируемых Фургалу, может получить новые сюжетные линии и новых фигурантов из числа бывших, а, возможно, и нынешних сотрудников правоохранительных органов. И, хотя сам Фургал категорически отрицает свою вину в причастности к убийствам 15-летней давности, он был отстранен от должности губернатора Хабаровского края указом президента с формулировкой «в связи с утратой доверия». Ему на смену в качестве врио главы региона назначен еще один представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, возглавлявший до этого комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

