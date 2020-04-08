Новости за ночь: В результате взрыва газового баллона в Нижегородской области есть погибшие и раненые
В Нижегородской области из-под завалов дома, который частично обрушился после взрыва газового баллона, извлекли одного выжившего и одного погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Их личности сейчас выясняются.
По предварительным данным ГУ МЧС по Нижегородской области, в результате взрыва газа семь человек пострадали. Из них один погиб, трое были госпитализированы, еще троим медицинская помощь была оказана на месте, сообщает RT. Скорее всего, людей под завалами больше нет, однако поисково-спасательные работы продолжаются.
Взрыв произошел на первом этаже кирпичного дома в селе Филинское Вачского района, что находится в 120 км от Нижнего Новгорода. Как сообщает ТАСС, предполагается, что в квартире взорвался газовый баллон, из-за чего произошло обрушение обоих этажей между подъездами.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
4 апреля в результате взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуеве погибли два человека, еще шестеро пострадали. Обрушилось несколько квартир.
О необходимости установить спецоборудование в каждый жилой дом для фиксирования утечек газа, заявил в эфире НСН эксперт ТСЖ фонд «Жилищная солидарность», ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук.
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