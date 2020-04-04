Стало известно о втором погибшем при взрыве газа в Подмосковье

В результате взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуеве число погибших увеличилось до двух. Информацию о второй жертве ЧП сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе района.

«В разрушенном жилом доме в Орехово-Зуеве под завалами обнаружен ещё один погибший. Всего на текущий момент восемь пострадавших, из них двое погибли», — цитирует заявление ЕДДС Интерфакс.

По данным ТАСС, в МЧС также подтвердило гибель второго человека.

Под завалами здания погибли двое жильцов, ещё шесть пострадали, пишет RT.