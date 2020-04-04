Стало известно о втором погибшем при взрыве газа в Подмосковье

В результате взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуеве число погибших увеличилось до двух. Информацию о второй жертве ЧП сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе района.

«В разрушенном жилом доме в Орехово-Зуеве под завалами обнаружен ещё один погибший. Всего на текущий момент восемь пострадавших, из них двое погибли», — цитирует заявление ЕДДС Интерфакс.

По данным ТАСС, в МЧС также подтвердило гибель второго человека.

Под завалами здания погибли двое жильцов, ещё шесть пострадали, пишет RT.

Губернатор Подмосковья навестил пострадавших от взрыва газа в Орехово-Зуеве

Глава Московской области Андрей Воробьёв пообещал обеспечить оставшихся без крова жильцов условиями для самоизоляции в связи с распространением коронавируса, а также выплатить материальную помощь.

Ранее 4 марта в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве в результате взрыва газовой колонки обрушились несколько квартир.

О необходимости установить спецоборудование в каждый жилой дом для фиксирования утечек газа, заявил в эфире НСН эксперт ТСЖ фонд «Жилищная солидарность», ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук.

«Мы все за то, чтобы были газанализаторы с механизмом отключения газа на каждом приборе. На колонке, на газовой плите, у кого какие есть прибор, чтобы если прибор услышал утечку газа, отключать подачу газа в квартиру. Это копеечные затраты», — заметил Федорук.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Московской области
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