Стало известно о втором погибшем при взрыве газа в Подмосковье
В результате взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуеве число погибших увеличилось до двух. Информацию о второй жертве ЧП сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе района.
«В разрушенном жилом доме в Орехово-Зуеве под завалами обнаружен ещё один погибший. Всего на текущий момент восемь пострадавших, из них двое погибли», — цитирует заявление ЕДДС Интерфакс.
По данным ТАСС, в МЧС также подтвердило гибель второго человека.
Под завалами здания погибли двое жильцов, ещё шесть пострадали, пишет RT.
Глава Московской области Андрей Воробьёв пообещал обеспечить оставшихся без крова жильцов условиями для самоизоляции в связи с распространением коронавируса, а также выплатить материальную помощь.
Ранее 4 марта в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве в результате взрыва газовой колонки обрушились несколько квартир.
О необходимости установить спецоборудование в каждый жилой дом для фиксирования утечек газа, заявил в эфире НСН эксперт ТСЖ фонд «Жилищная солидарность», ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук.
«Мы все за то, чтобы были газанализаторы с механизмом отключения газа на каждом приборе. На колонке, на газовой плите, у кого какие есть прибор, чтобы если прибор услышал утечку газа, отключать подачу газа в квартиру. Это копеечные затраты», — заметил Федорук.
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