Новости за ночь: В результате стрельбы в Сиэтле есть погибший и раненые

В результате стрельбы в центре американского Сиэтла один человек был убит, еще пятеро ранены. Об этом сообщает RT со ссылкой на Twitter полиции города.

По данным СМИ, все произошло в центре города, в популярном туристическом месте, неподалеку от новой штаб-квартиры корпорации Amazon и первой в мире кофейни Starbucks, отмечает «Свободная пресса». В полиции заявили, что стрелку удалось скрыться с места происшествия. На данный момент продолжаются его поиски. О мотивах также ничего неизвестно.