Новости за ночь: В результате стрельбы в Сиэтле есть погибший и раненые

23 января 202007:37

В результате стрельбы в центре американского Сиэтла один человек был убит, еще пятеро ранены. Об этом сообщает RT со ссылкой на Twitter полиции города.

По данным СМИ, все произошло в центре города, в популярном туристическом месте, неподалеку от новой штаб-квартиры корпорации Amazon и первой в мире кофейни Starbucks, отмечает «Свободная пресса». В полиции заявили, что стрелку удалось скрыться с места происшествия. На данный момент продолжаются его поиски. О мотивах также ничего неизвестно.

Мужчина задержан за беспорядочную стрельбу в Петербурге

В свою очередь местный телеканал KIRO 7 сообщил о семерых пострадавших в стрельбе. Одна женщина находится в критическом состоянии. Среди пострадавших также есть девятилетний ребенок.

Это уже третья стрельба за неделю в Сиэтле, отмечает РИА ФАН.

14 января клиент заведения общественного питания открыл стрельбу на юго-востоке Москвы. По информации телеграм-канала Mash, ЧП случилось в хинкальной в районе метро «Рязанский проспект». Посетитель подкрепился на 900 рублей, однако отказался платить по счёту.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СшаСтрельба