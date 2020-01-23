Новости за ночь: В результате стрельбы в Сиэтле есть погибший и раненые
В результате стрельбы в центре американского Сиэтла один человек был убит, еще пятеро ранены. Об этом сообщает RT со ссылкой на Twitter полиции города.
По данным СМИ, все произошло в центре города, в популярном туристическом месте, неподалеку от новой штаб-квартиры корпорации Amazon и первой в мире кофейни Starbucks, отмечает «Свободная пресса». В полиции заявили, что стрелку удалось скрыться с места происшествия. На данный момент продолжаются его поиски. О мотивах также ничего неизвестно.
В свою очередь местный телеканал KIRO 7 сообщил о семерых пострадавших в стрельбе. Одна женщина находится в критическом состоянии. Среди пострадавших также есть девятилетний ребенок.
Это уже третья стрельба за неделю в Сиэтле, отмечает РИА ФАН.
14 января клиент заведения общественного питания открыл стрельбу на юго-востоке Москвы. По информации телеграм-канала Mash, ЧП случилось в хинкальной в районе метро «Рязанский проспект». Посетитель подкрепился на 900 рублей, однако отказался платить по счёту.
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