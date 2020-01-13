Мужчина задержан за беспорядочную стрельбу в Петербурге
13 января 202010:59
Сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего безработного мужчину, получив сообщение о стрельбе из охотничьего ружья на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге утром 12 января. По информации РЕН ТВ, стрелявший никого не ранил.
Задержанный, как утверждается в материале, был пьян. Возбуждено уголовное дело.
По информации «Фонтанки», у «стрелка» был пистолет и ружье, а также охотничий билет и документы на оружие. Мужчину уже судили за нарушение ПДД.
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ФОТО: РИА новости//Евгений Земцов
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