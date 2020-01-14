Пистолет вместо денег. Клиент хинкальной в Москве открыл стрельбу

Клиент заведения общественного питания открыл стрельбу на юго-востоке российской столицы. По информации телеграм-канала Mash, ЧП случилось в хинкальной в районе метро «Рязанский проспект». Посетитель подкрепился на 900 рублей, однако отказался платить по счёту.

Вскоре между мужчиной и официантами возникла драка, в ходе которой бузотёр выхватил достал пистолет и выстрелил в пол. После этого любитель халявы попытался скрыться, направившись к своему автомобилю, однако работники забегаловки сумели задержать злоумышленника.

Хулигана передали в руки сотрудников полиции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщают «Дни.ру». Уже известно, что задержанный в момент инцидента был нетрезв.

