Пистолет вместо денег. Клиент хинкальной в Москве открыл стрельбу
Клиент заведения общественного питания открыл стрельбу на юго-востоке российской столицы. По информации телеграм-канала Mash, ЧП случилось в хинкальной в районе метро «Рязанский проспект». Посетитель подкрепился на 900 рублей, однако отказался платить по счёту.
Вскоре между мужчиной и официантами возникла драка, в ходе которой бузотёр выхватил достал пистолет и выстрелил в пол. После этого любитель халявы попытался скрыться, направившись к своему автомобилю, однако работники забегаловки сумели задержать злоумышленника.
Хулигана передали в руки сотрудников полиции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщают «Дни.ру». Уже известно, что задержанный в момент инцидента был нетрезв.
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