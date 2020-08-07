Новости за ночь: В Бейруте по делу о взрыве задержано руководство порта

Также СМИ указывают, что по распоряжению спецкомиссии Центрального банка страны по борьбе с отмыванием денег должны быть заморожены все счета руководства государтсвенной таможни и порта.

Мощный взрыв в столице Ливана прогремел 4 августа. Происшествие произошло в следствии детонации 2 750 тонн аммиачной селитры, которая хранилась в порту Бейрута. Груз был конфискован в 2014 году с судна Rhosus, которым владел хабаровский бизнесмен Игорь Гречушкин. Специалисты порта тогда арестовали товар за долги. Считается, что взрыв был вызван сварочными работами на территории хранения селитры. Директор порта отметил, что сухогруз хранился в соответствии с судебным решением, а руководство не знало о высокой опасности селитры.

Согласно официальным данным, при взрыве погибло 137 челок, ранены порядка 5 тыс человек.

Ранее НСН сообщала, что в ходе посещения президентом Франции Эмманюэлем Макронов столицы Ливана, местные жители потребовали отставки кабинета Хасана Диаба и реформ. При этом демонстранты приветствовали Макрона лозунгом «Vive la France!», что в переводе с французского означает - «Да здравствует Франция!».

