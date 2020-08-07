Новости за ночь: В Бейруте по делу о взрыве задержано руководство порта
Представитель военного суда Фади Акики рассказал, что в рамках расследования дела о взрыве Бейруте задержаны 16 чиновников администрации порта. На сегодняшний день завершается начальный этап расследования, в процессе которого уже допрошено 18 человек, уточнили в Национальном агентстве новостей Ливана.
Среди задержанных также значится начальник бейрутского порта Хасан Корейтем, рассказал телеканал LBC со ссылкой на информацию суда. Ему выдано предписание о запрете выезда за территорию страны.
Также СМИ указывают, что по распоряжению спецкомиссии Центрального банка страны по борьбе с отмыванием денег должны быть заморожены все счета руководства государтсвенной таможни и порта.
Мощный взрыв в столице Ливана прогремел 4 августа. Происшествие произошло в следствии детонации 2 750 тонн аммиачной селитры, которая хранилась в порту Бейрута. Груз был конфискован в 2014 году с судна Rhosus, которым владел хабаровский бизнесмен Игорь Гречушкин. Специалисты порта тогда арестовали товар за долги. Считается, что взрыв был вызван сварочными работами на территории хранения селитры. Директор порта отметил, что сухогруз хранился в соответствии с судебным решением, а руководство не знало о высокой опасности селитры.
Согласно официальным данным, при взрыве погибло 137 челок, ранены порядка 5 тыс человек.
Ранее НСН сообщала, что в ходе посещения президентом Франции Эмманюэлем Макронов столицы Ливана, местные жители потребовали отставки кабинета Хасана Диаба и реформ. При этом демонстранты приветствовали Макрона лозунгом «Vive la France!», что в переводе с французского означает - «Да здравствует Франция!».
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