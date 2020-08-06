Да здравствует Франция! Активисты Бейрута требуют отставки ливанского правительства

Кроме того французский лидер намерен предложить правительству Ливана «заключить новую политическую сделку».

Встреча Макрона с президентом республики Мишелем Ауном состоялась по прилету в международном аэропорту имени Рафика Харири. После чего он направился на место взрыва и пообщался с французскими спасателями.

Напомним, до 1943 года Ливан находился под мандатом Франции. Однако, французский язык до сих пор является в стране вторым по распространению после арабского.

Ранее НСН сообщала, что сотрудники МЧС России оказались первыми зарубежными специалистами, которые, прибыли в столицу Ливана для помощи в поисково-спасательной операции после катастрофического взрыва.

