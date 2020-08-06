Да здравствует Франция! Активисты Бейрута требуют отставки ливанского правительства
В ходе посещения президентом Франции Эмманюэлем Макронов столицы Ливана, местные жители потребовали отставки кабинета Хасана Диаба и реформ. при этом демонстранты приветствовали Макрона лозунгом «Vive la France!», что в переводе с французского означает - «Да здравствует Франция!».
«Революция, революция, революция!», - повторяли жители Бейрута на арабском и французском языках.
Президент Франции пообещал инициировать «программу международной помощи», чтобы обеспечить людей «хлебом, медикаментами и строительными материалами». Сейчас же он приехал с «посланием дружбы, братства и солидарности».
Кроме того французский лидер намерен предложить правительству Ливана «заключить новую политическую сделку».
Встреча Макрона с президентом республики Мишелем Ауном состоялась по прилету в международном аэропорту имени Рафика Харири. После чего он направился на место взрыва и пообщался с французскими спасателями.
Напомним, до 1943 года Ливан находился под мандатом Франции. Однако, французский язык до сих пор является в стране вторым по распространению после арабского.
Ранее НСН сообщала, что сотрудники МЧС России оказались первыми зарубежными специалистами, которые, прибыли в столицу Ливана для помощи в поисково-спасательной операции после катастрофического взрыва.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
872 тыс.+5 267 / сут.
Умерли
14 606+116 / сут.
Выздоровели
676 тыс.+7 331 / сут.
- Минфин предложил сократить финансирование Крыма
- Да здравствует Франция! Активисты Бейрута требуют отставки ливанского правительства
- «Решили посадить непонятно за что». В СПЧ оценили приговор «Новому величию»
- Тихановскую вынудили отменить митинг в Минске
- 80-летие по УДО. Экс-сотрудник ЦНИИмаш Лыпыгин осужденный за госизмену освобожден
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru