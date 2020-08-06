Да здравствует Франция! Активисты Бейрута требуют отставки ливанского правительства

В ходе посещения президентом Франции Эмманюэлем Макронов столицы Ливана, местные жители потребовали отставки кабинета Хасана Диаба и реформ. при этом демонстранты приветствовали Макрона лозунгом «Vive la France!», что в переводе с французского означает - «Да здравствует Франция!».

«Революция, революция, революция!», - повторяли жители Бейрута на арабском и французском языках.

Президент Франции пообещал инициировать «программу международной помощи», чтобы обеспечить людей «хлебом, медикаментами и строительными материалами». Сейчас же он приехал с «посланием дружбы, братства и солидарности».

МЧС России направило четвертый самолет в столицу Ливана

Кроме того французский лидер намерен предложить правительству Ливана «заключить новую политическую сделку».

Встреча Макрона с президентом республики Мишелем Ауном состоялась по прилету в международном аэропорту имени Рафика Харири. После чего он направился на место взрыва и пообщался с французскими спасателями.

Напомним, до 1943 года Ливан находился под мандатом Франции. Однако, французский язык до сих пор является в стране вторым по распространению после арабского.

Ранее НСН сообщала, что сотрудники МЧС России оказались первыми зарубежными специалистами, которые, прибыли в столицу Ливана для помощи в поисково-спасательной операции после катастрофического взрыва.

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Фото: twitter.com/nabihbulos
ТЕГИ:РеформаЭммануэль МакронЛиван
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