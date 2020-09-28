Новости за ночь: Сына экс-губернатора Иркутской области задержали по делу о коррупции

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Это сын бывшего губернатора региона Сергея Левченко. Сейчас решается вопрос об избрании депутату меры пресечения. Как заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, в квартире и офисе Андрея Левченко прошли обыски. Правоохранительные органы провели обыски и у отца - Сергея Левченко.

РЕН ТВ напоминает, в феврале 2019 года СК возбудил уголовное дело о хищении средств у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области по статье «Покушение на мошенничество в крупном размере». Уже предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. Следователям удалось установить, что Левченко также причастен к хищению.