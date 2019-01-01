Новости за ночь: Семьи погибших в крушении MH17 обратились к России
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Семьи погибших в крушении MH17 призвали РФ к ответу
В связи с пятой годовщиной крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года родственники обратились к России. Их заявление опубликовала «Новая газета».
Семьи жертв авиакатастрофы призвали российские власти сотрудничать со следствием и признать свою часть ответственности за крушение лайнера. Они попросили не утаивать правду о катастрофе и найти ответственных за произошедшее.
Родственники погибших также заявили, что Россия распространяла недостоверные и противоречивые сведения о произошедшем, чтобы скрыть правду. Они призвали «прекратить лицемерно отпираться, сеять ложь и обман».
Лавров назвал условие восстановления авиасообщения с Грузией
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал условие для снятия запрета на авиаперелеты в Грузию. В Москве рассмотрят такую возможность если будут устранены угрозы безопасности россиян, заявил глава МИД РФ в интервью газете «Аргументы и факты».
Министр отметил, что Россия хочет «дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии».
Лавров также назвал отношения грузинских властей и оппозиции внутренними делами страны, в которые Москва не собирается вмешиваться, однако выразил обеспокоенность попытками разжигать русофобские настроения в республике.
Путин одобрил усиление соцзащиты контрактников
Президент России Владимир Путин одобрил предложения Минобороны страны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту. Об этом министр обороны Сергей Шойгу рассказал газете вооруженных сил «Красная звезда».
В частности, уже с 1 сентября предполагается значительное увеличение денежного довольствия военнослужащих, которые замещают первые воинские должности рядового состава.
Кроме того, 1 октября предусматривается повышение тарифных разрядов по воинским должностям водителей категории «D» со второго до четвертого для водителей и с третьего до пятого для старших водителей, а также планируется установить ежемесячную надбавку за значимость выполняемых задач водителям категорий «C» и «E» в размере 30% от оклада по воинской должности.
ВЦИОМ: Большинство россиян хорошо относятся к Украине
Большинство россиян (56%) в целом хорошо относятся к Украине, а еще 12 процентов - очень хорошо, выяснили специалисты ВЦИОМ.
По данным исследования, плохо относятся к этой стране всего 12 процентов респондентов, а еще 9 процентов - очень плохо.
Почти для каждого третьего россиянина (30%) Украина - братская страна, а для 28 процентов - просто сосед. Социологи выяснили, что 12 процентов россиян считают эту страну угрозой для России, а 9 процентов - враждебным государством.
При этом 8 процентов назвали Украину дружественным государством, 3 процента - стратегическим партнером, а для 2 процентов Украина - конкурент. Затруднились ответить на вопрос, кем считают Украину, 8% опрошенных.
Почти половина респондентов (48%) считает, что между русскими и украинцами сейчас больше того, что разъединяет их, а обратной точки зрения придерживается 36 процентов, говорится в исследовании ВЦИОМ.
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