Новости за ночь: Семьи погибших в крушении MH17 обратились к России

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В связи с пятой годовщиной крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года родственники обратились к России. Их заявление опубликовала «Новая газета».

Семьи жертв авиакатастрофы призвали российские власти сотрудничать со следствием и признать свою часть ответственности за крушение лайнера. Они попросили не утаивать правду о катастрофе и найти ответственных за произошедшее.

Родственники погибших также заявили, что Россия распространяла недостоверные и противоречивые сведения о произошедшем, чтобы скрыть правду. Они призвали «прекратить лицемерно отпираться, сеять ложь и обман».

