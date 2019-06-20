Солдат назвал фейком свою переписку, ставшую доказательством по делу MH17

Бывший солдат-срочник 53-й зенитно-ракетной бригады, расположенной в Курске, опроверг информацию из соцсети, использованную Совместной следственной группой при голландской прокуратуре (JIT). Следователи назвали одним из доказательств того, что самолет Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе был сбил ЗРК «Бук», переписку молодого человека в соцсетях, сообщает The Bell.

Бывший срочник назвал скриншоты из соцсети, представленные следственной группой, подделкой. Он заявил «Медузе», что действительно во время службы переписывался с девушкой, но никогда не обсуждал с ней перемещение российских войск вблизи границы Украины.

Показанные в докладе JIT скриншоты – неправда.

«Это все фейк. Такого разговора не было. Там нарисовано все», — цитирует «Газета.ру» бывшего солдата.

Он добавил, что настоящую переписку того времени представить не может, так как давно удалил чат, передает Ura.ru.

Накануне JIT предъявила обвинение трем россиянам и одному украинцу по делу о крушении пассажирского «Боинга» под Донецком. В качестве одного из доказательств использовалась переписка бывшего срочника в соцсети «ВКонтакте». Собеседница пыталась выяснить у него информацию о перемещении российских войск на границе с Украиной. The Bell полагает, что аккаунт девушки мог быть фейком. Он активно использовался лишь четыре месяца.

В числе обвиненных по делу экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. В эфире НСН он опроверг свою причастность к крушению пассажирского «Боинга» на востоке Украины.

