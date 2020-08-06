Новости за ночь: Россия отправила очередной самолет с помощью в Бейрут
Для оказания помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте российской стороной отправлен третий самолет МЧС. На борту воздушного судна вылетели специалисты Роспотребнадзора с необходимым оборудованием, сообщает пресс-служба.
Сегодня в 04:53 самолет Ил-76 взлетел из Саратов в направлении Ливана. Всего было отправлено 15 сотрудников ведомства и спецоборудование для выявления COVID-19. Ранее борт прибыл из Москвы в Саратов.
Днем ранее в Бейрут было доставлено более 100 россиян – спасатели, кинологи с собаками для поиска людей под завалами, медперсонал и психологи. Кроме того Россией был переправлен автономный аэромобильный госпиталь. Всего МЧС запланировало порядка пяти рейсов в Бейрут со 150 российскими специалистами.
Отметим, сейчас известно о 137 погибших после взрыва на складе в морском порту Бейрута. По данным МВД Ливана, число пострадавших возросло до 5 тыс человек. Десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
867 тыс.+5 204 / сут.
Умерли
14 490+139 / сут.
Выздоровели
669 тыс.+7 555 / сут.
- Новости за ночь: Россия отправила очередной самолет с помощью в Бейрут
- Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
- Собянин не исключил сохранение ограничений в Москве на месяцы
- Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца
- Оператор «Северного потока 2» оценит иск экологов Германии против газопровода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru