Новости за ночь: Россия отправила очередной самолет с помощью в Бейрут

Для оказания помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте российской стороной отправлен третий самолет МЧС. На борту воздушного судна вылетели специалисты Роспотребнадзора с необходимым оборудованием, сообщает пресс-служба.

Сегодня в 04:53 самолет Ил-76 взлетел из Саратов в направлении Ливана. Всего было отправлено 15 сотрудников ведомства и спецоборудование для выявления COVID-19. Ранее борт прибыл из Москвы в Саратов.