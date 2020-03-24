Новости за ночь: Первые случаи заболевания коронавирусом выявлены в Приморье
Двое жителей Приморского края заразились коронавирусом нового типа за границей. Один из них вернулся из круиза по Европе, другой из Мексики, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяну Детковскую.
Один пациент самостоятельно изолировался, круг контактов — два человека. Другого на лабораторные исследования отправил работодатель, круг контактов — 30 человек.
Отмечается, что оба пациента не входят в группу риска. Заболевание протекает у них в лёгкой форме. Пассажиров рейсов, которыми прибыли заболевшие, взяли под медицинское наблюдение.
Это первые подтверждённые случае коронавируса в Приморье. По данным на утро 23 марта, в России было выявлено 438 таких случаев. На Дальнем Востоке семь человек болеют в Якутии и четверо — в Хабаровском крае.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Новости за ночь: Олимпийский комитет США выступил за перенос сроков Игр в Токио
- Новости за ночь: Первые случаи заболевания коронавирусом выявлены в Приморье
- В Великобритании ввели карантин на три недели
- Более 100 тысяч человек в мире излечились от коронавируса
- Аэропорты заявили о риске банкротства из-за коронавируса