Новости за ночь: Первые случаи заболевания коронавирусом выявлены в Приморье

Один пациент самостоятельно изолировался, круг контактов — два человека. Другого на лабораторные исследования отправил работодатель, круг контактов — 30 человек.

Отмечается, что оба пациента не входят в группу риска. Заболевание протекает у них в лёгкой форме. Пассажиров рейсов, которыми прибыли заболевшие, взяли под медицинское наблюдение.

Это первые подтверждённые случае коронавируса в Приморье. По данным на утро 23 марта, в России было выявлено 438 таких случаев. На Дальнем Востоке семь человек болеют в Якутии и четверо — в Хабаровском крае.

