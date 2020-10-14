Новости за ночь: Названы четыре версии аварии на ТЭЦ в Норильске

В Красноярске проходит выездное совещание Совета федерации, на котором, в том числе, обсуждается майская авария на ТЭЦ-3 в Норильске. Ростехнадзор рассматривает четыре версии произошедшего, пишет РИА Новости.

Как уточнил руководитель Енисейского управления ведомства Андрей Ходосевич, это недостатки проектирования, которые вызвали неправильное распределение нагрузки на свайный фундамент; второе — нарушение при выполнении строительно-монтажных работ. Третья причина - климатическое воздействие и четвертое — нарушение правил безопасности в процессе эксплуатации объекта.