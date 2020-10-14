Новости за ночь: Названы четыре версии аварии на ТЭЦ в Норильске
В Красноярске проходит выездное совещание Совета федерации, на котором, в том числе, обсуждается майская авария на ТЭЦ-3 в Норильске. Ростехнадзор рассматривает четыре версии произошедшего, пишет РИА Новости.
Как уточнил руководитель Енисейского управления ведомства Андрей Ходосевич, это недостатки проектирования, которые вызвали неправильное распределение нагрузки на свайный фундамент; второе — нарушение при выполнении строительно-монтажных работ. Третья причина - климатическое воздействие и четвертое — нарушение правил безопасности в процессе эксплуатации объекта.
Экологи полагают, что «Норильский никель» не будет компенсировать полный ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске, заявил НСН проектный директор Greenpeace Владимир Чупров.
«За 2019 год «Норильский никель» получил чистой прибыли 6 млрд долларов. Экологический вред, который может быть предъявлен, составил порядка 1 млрд долларов. Столько компания должна заплатить согласно законодательству. Но оно выстроено таким образом, что компания не обязана все это платить. Она может заявить, что потратила 10 млрд рублей на уборку. Неважно, сколько убрал, неважно что 99% нефти осталось в природе. Главное, что потрачено, и эту сумму снимают. А это все внутренняя бухгалтерия, которая предъявляется в суде. Но поди разберись. Через такие дырки компании уходят от полной финансовой ответственности», - рассказал Чупров.
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