Новости за ночь: Губернатор Красноярского края прибыл на место ЧП в Норильск

Губернатор Красноярского края Александр Усс прилетел в Норильск, где еще 29 мая на ТЭЦ-3 произошёл разлив дизельного топлива. Руководитель региона проведет осмотр места ЧП и примет участие в рабочем совещании вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым, а также руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой.

Напомним, на территории ТЭЦ «Норильско-Таймырской энергетической компании» произошла разгерметизация одного из резервуаров. Как уточняет RT, объём утечки превысил 20 тысяч тонн топлива, а площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Это данные Генпрокуратуры. Руководитель Росприроднадзора, в свою очередь, отметила, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда после аварии попало дизельное топливо, превышены в десятки тысяч раз.

О норильской аварии в Москве узнали через полчаса, в Красноярске – через два дня

С 3 июня в Красноярском крае президентом страны Владимиром Путиным введён режим ЧС федерального уровня. При этом информация о ЧП поступила в МЧС только спустя два дня.

В связи с этим Владимир Путин поручил силовикам оценить работу местных чиновников.

Как ранее писала НСН, по поручению президента правоохранительным органам предстоит разобраться в задержке информирования об аварии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГубернаторКрасноярский КрайТопливо
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