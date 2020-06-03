ЧС федерального масштаба объявлена из-за разлива топлива в Норильске

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера введен по решению президента в связи с разливом дизельного топлива в Красноярском крае. 29 мая в Норильске на территории ТЭЦ-3 Надеждинского металлургического комбината произошла разгерметизация резервуара и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, в результате чего загорелся ехавший по ней автомобиль. Всего предположительно разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Топливо попало в реки, чтобы остановить движение нефтяного пятна, установлены боновые заграждения. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова доложила президенту, что предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах в районе разлива нефти под Норильском превышены в десятки тысяч раз. По утверждению экологов «Гринпис», это происшествие сопоставимо по масштабам с аварией танкера Exxon Valdez у берегов Аляски 30 лет назад.

О необходимости признания аварии чрезвычайной ситуацией федерального характера на совещании с президентом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев, пояснив, что это даст возможность привлекать силы и средства федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций. В район происшествия будут доставлены 100 человек Сибирского спасательного центра. Спасатели уже собрали более 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта. Теперь остро стоит вопрос утилизации собранных отходов, - указал глава МЧС.

На ту же проблему обратил внимание губернатор Красноярского края Александр Усс. По его словам, единственный вариант - сжечь собранные отходы. Однако «опыта сжигания такого объема топлива на территории Красноярского края нет. Поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно и в рамках 14 дней я, к сожалению, не могу», - признал глава региона. Но не это возмутило президента. Губернатор признал, что власти региона отреагировали на ситуацию только 31 мая, хотя авария произошла за два дня до этого. Реальная картина была установлена после появления сообщений об аварии в соцсетях.

«Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли?», - отреагировал Владимир Путин.

Окончание доклада губернатора Усса тоже не оставило президента равнодушным: «Что значит, доклад законен? Делать-то что?» — спросил президент.

Отвечать на последний вопрос президенту пришлось самому. Владимир Путин поручил главе МЧС уже в пятницу доложить о мерах, принимаемых для ликвидации последствий аварии. Министру энергетики Александру Новаку поручено незамедлительно начать консультации с нефтяными компаниями по поводу ликвидации последствий разлива топлива. А правоохранительным органам Путин поручил разобраться в задержке информирования об аварии.

