Новости за ночь: ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса
Власти самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) с 21 марта закроют границу с Украиной из-за коронавируса Covid-2019, сообщает RT. Движение граждан через пункты пограничного и таможенного контроля полностью прекратится, объявил глава ДНР Денис Пушилин.
На Украине пока выявлены 16 случаев заражения коронавирусом нового типа. По словам Пушилина, есть предпосылки к ухудшению ситуации в связи с возвращением украинцев из стран Европы. В ДНР пока нет ни одного случая заражения.
Ранее Россия временно запретила въезд их ДНР и ЛНР лицам без российского гражданства.
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