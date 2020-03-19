Новости за ночь: ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса

Власти самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) с 21 марта закроют границу с Украиной из-за коронавируса Covid-2019, сообщает RT. Движение граждан через пункты пограничного и таможенного контроля полностью прекратится, объявил глава ДНР Денис Пушилин.

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На Украине пока выявлены 16 случаев заражения коронавирусом нового типа. По словам Пушилина, есть предпосылки к ухудшению ситуации в связи с возвращением украинцев из стран Европы. В ДНР пока нет ни одного случая заражения.

Ранее Россия временно запретила въезд их ДНР и ЛНР лицам без российского гражданства.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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