Новости за ночь: Анализы отравленного болгарского бизнесмена исчезли из лаборатории

Как уточняет URA.RU, VERIFIN — одна из пяти лабораторий в Европе, аккредитованных Организацией по запрещению химического оружия на работу с биоматериалами. Туда были направлены образцы болгарского бизнесмена. В 2018 году после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля появились подозрения, что за этими эпизодами могли стоять одни и те же люди.

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал НСН, могли ли отравить Навального «Новичком» так, чтобы больше никто не пострадал.

«Новичок» - это бинарный нервно-паралитический газ, как любой такой газ, он парализует нервную систему. А бинарный потому, что он состоит из нескольких компонентов, которые сами по себе не очень токсичны. Теоретически отравить одного человека, не убивая всех, можно. Но пока никто не предъявлял доказательств, что кто-то был отравлен этими веществами. Никаких открытых публикаций на эту тему не было», - сказал Никулин.

