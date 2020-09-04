Новости за ночь: Анализы отравленного болгарского бизнесмена исчезли из лаборатории
Отравленный в 2015 году болгарский бизнесмен Емельян Гебрев не смог получить результаты своих анализов из финской лаборатории VERIFIN. Информацию получили в ходе расследования The Insider и Bellingcat. Некоторые эксперты полагают, что Алексей Навальный мог подвергнуться воздействию вещества из того же семейства, что и Гебрев.
Бизнесмен обратился в лабораторию за образцами анализов, но там их не оказалось. Хотя по правилам, срок хранения – 5 лет, то есть до 18 июня 2020 года.
Как уточняет URA.RU, VERIFIN — одна из пяти лабораторий в Европе, аккредитованных Организацией по запрещению химического оружия на работу с биоматериалами. Туда были направлены образцы болгарского бизнесмена. В 2018 году после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля появились подозрения, что за этими эпизодами могли стоять одни и те же люди.
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал НСН, могли ли отравить Навального «Новичком» так, чтобы больше никто не пострадал.
«Новичок» - это бинарный нервно-паралитический газ, как любой такой газ, он парализует нервную систему. А бинарный потому, что он состоит из нескольких компонентов, которые сами по себе не очень токсичны. Теоретически отравить одного человека, не убивая всех, можно. Но пока никто не предъявлял доказательств, что кто-то был отравлен этими веществами. Никаких открытых публикаций на эту тему не было», - сказал Никулин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 995 / сут.
Умерли
17 528+114 / сут.
Выздоровели
827 тыс.+5 766 / сут.
- Зюганова поймали на оговорке про сжигание «сволочи» в печах
- Гидрометцентр спрогнозировал аномальную жару в ряде регионов
- Новости за ночь: Японцев возмутила публикация Минобороны РФ об освобождении Курил
- Новости за ночь: Анализы отравленного болгарского бизнесмена исчезли из лаборатории
- Новости за ночь: Регионам РФ запретят снижать прожиточный минимум
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru