Новосибирский экс-депутат, сбивший 6-летнего ребенка, получил 10 месяцев исправительных работ

Ранее суд прекратил уголовное дело в отношении экс-депутата в связи с примирением сторон, однако прокуратура добилась отмены решения и повторного судебного разбирательства.

Инцидент произошел 30 октября 2022 года в городе Татарске Новосибирской области. По версии следствия, Мамонтов во дворе многоквартирного дома наехал на 6-летнего мальчика на своем автомобиле. С места аварии водитель уехал, не вызвав врачей лежащему на земле мальчику и ГИБДД. Позднее ребенка госпитализировали, медики диагностировали у него ушибы и ссадины. В отношении Мамантова возбудили уголовное дело. В ходе следствия он выплатил матери мальчика 1 млн руб. компенсации.

Ранее экс-депутат отбыл 11-дневный административный арест за оставление места аварии. Кроме того, его лишили водительских прав на полтора года. Единороссы исключили Мамонтова из партии, свой депутатский мандат он сдал сам.

Возбуждение уголовного дела по статье «Оставление в опасности» выглядит как попытка обелить депутата, сбившего ребенка и покинувшего место ДТП, заявлял президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе НСН.

