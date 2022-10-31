Суд арестовал на 11 суток сбившего ребенка новосибирского депутата
Мировой судья 1-го судебного участка Татарского судебного района признал местного жителя, совершившего наезд на ребенка, виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей КоАП РФ «Оставление водителем места ДТП». Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Ранее стало известно, что в Татарске депутат от партии «Единая Россия» Сергей Мамонтов сбил ребенка и покинул место ДТП. Правоохранители возбудили административные дела по статьям КоАП о нарушении ПДД, повлекшем причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью, и о невыполнении обязанностей в связи с ДТП. За проступок Мамонтова исключат из состава «Единой России».
«Судом установлено, что 30.10.2022 водитель легкого автомобиля совершил наезд на малолетнего мальчика и покинул место происшествия. В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал. Суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток», — сообщили в прокуратуре.
Решение суда не вступило в законную силу.
В надзорном ведомстве добавили, что Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил против нарушителя уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Прокуратура проверит законность принятого решения.
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