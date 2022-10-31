Суд арестовал на 11 суток сбившего ребенка новосибирского депутата

«Судом установлено, что 30.10.2022 водитель легкого автомобиля совершил наезд на малолетнего мальчика и покинул место происшествия. В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал. Суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток», — сообщили в прокуратуре.

Решение суда не вступило в законную силу.

В надзорном ведомстве добавили, что Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил против нарушителя уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Прокуратура проверит законность принятого решения.

