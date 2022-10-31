«Пытаются обелить»: Депутату, сбившему ребенка, грозит от 5 до 12 лет тюрьмы

В Татарске Новосибирской области депутат от партии «Единая Россия» Сергей Мамонтов сбил ребенка и покинул место ДТП. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Народному избраннику по ней может грозить до одного года колонии. В тоже время мировой суд уже арестовал на 11 суток Мамонтова, признав виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей КоАП РФ «Оставление водителем места ДТП». Трунов считает, что депутату инкриминируют легкую статью.

«Легкая статья (125 УК РФ, - прим. НСН), которая не соответствует произошедшему и выглядит, как попытка обелить депутата. Известно, что ребенок госпитализирован, его состояние тяжелое – рваная рана головы, перелом седалищной кости, боли в животе, а это может говорить о гематомах и возможной операции. Исходя из этого можно говорить о тяжких телесных повреждениях, а это уже часть 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Наказание по этой статье предусматривает от 3 до 7 лет. Если состояние здоровья ребенка ухудшится, да еще и сопряжено с оставлением места совершения ДТП, то в таком случае депутату может грозить от 5 до 12 лет», - сказал Трунов.