«Пытаются обелить»: Депутату, сбившему ребенка, грозит от 5 до 12 лет тюрьмы
Правоохранители, возможно, пока не имеют на руках результатов медосмотра пострадавшего ребенка, сказал НСН адвокат Игорь Трунов.
Возбуждение уголовного дела по статье «Оставление в опасности» пока выглядит как попытка обелить депутата, сбившего ребенка и покинувшего место ДТП, заявил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе НСН.
В Татарске Новосибирской области депутат от партии «Единая Россия» Сергей Мамонтов сбил ребенка и покинул место ДТП. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Народному избраннику по ней может грозить до одного года колонии. В тоже время мировой суд уже арестовал на 11 суток Мамонтова, признав виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей КоАП РФ «Оставление водителем места ДТП». Трунов считает, что депутату инкриминируют легкую статью.
«Легкая статья (125 УК РФ, - прим. НСН), которая не соответствует произошедшему и выглядит, как попытка обелить депутата. Известно, что ребенок госпитализирован, его состояние тяжелое – рваная рана головы, перелом седалищной кости, боли в животе, а это может говорить о гематомах и возможной операции. Исходя из этого можно говорить о тяжких телесных повреждениях, а это уже часть 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Наказание по этой статье предусматривает от 3 до 7 лет. Если состояние здоровья ребенка ухудшится, да еще и сопряжено с оставлением места совершения ДТП, то в таком случае депутату может грозить от 5 до 12 лет», - сказал Трунов.
Собеседник НСН предположил, что первоначальная статья, по которой возбуждено уголовное дело, использовалась из-за отсутствия на руках у правоохранителей медицинского заключения о состоянии ребенка.
«Может быть пока нет у сотрудников правоохранительных органов точных результатов медицинского осмотра, хотя это обычно делается в тот же день. Поэтому нельзя исключать, что в данной ситуации — это предварительная квалификация преступления», - отметил Трунов.
В пресс-службе новосибирского отделения партии «Единая Россия» заявили, что депутата лишат партбилета, сообщает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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