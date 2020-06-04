Новосибирские спасатели прибыли в Норильск для борьбы с последствиями утечки топлива

Для помощи в ликвидации последствий разлива 20 тонн дизельного топлива в Норильск прибыли 100 спасателей из Новосибирской области. Об этом проинформировали в МЧС.

Ранее для осмотра места ЧП прибыл губернатор Красноярского края Александр Усс. Он примет участие в совещании с главой МЧС России Евгением Зиничевым и руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой.

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Площадь загрязнения в городе составила 180 тысяч квадратных метров, сообщает RT.

ЧП на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК) произошло 29 мая. Произошли разгерметизация одного из резервуаров и пожар. В результате дизтопливо попало в реку, сообщает телеканл «360». Объем утечки составил более 20 тыс. тонн топлива.

Разнос, который президент Владимир Путин устроил в среду руководству Красноярского края, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов на территории ТЭЦ Норильской топливно-энергетической компании, может иметь долгоиграющие последствия, в особенности для руководства региона, пишет НСН. Выясняется, что губернатор и чиновники его администрации – единственные, кто не владел информацией о случившейся аварии в течение целых двух суток. А, между тем, в Москву эта информация поступила уже в течение получаса с момента происшествия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧС РФТопливоКрасноярский Край
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