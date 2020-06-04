Новосибирские спасатели прибыли в Норильск для борьбы с последствиями утечки топлива

Для помощи в ликвидации последствий разлива 20 тонн дизельного топлива в Норильск прибыли 100 спасателей из Новосибирской области. Об этом проинформировали в МЧС.

Ранее для осмотра места ЧП прибыл губернатор Красноярского края Александр Усс. Он примет участие в совещании с главой МЧС России Евгением Зиничевым и руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой.