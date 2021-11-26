У задержанного после погони на МКАД нашли наркотики

У водителя BMW, задержанного после полицейской погони на МКАД, нашли крупную партию наркотиков. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что в салоне автомобиля нарушителя было найдено три крупных свертка с, предположительно, синтетическими наркотическими средствами. По предварительным данным, нарушитель является наркокурьером.

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Сотрудники ДПС остановили водителя BMW на МКАД, но после просьбы предъявить документы, он резко нажал на газ и уехал, задев по пути четыре автомобиля. Правоохранители были вынуждены устроить погоню, в результате которой мужчину удалось задержать. Во время операции пуля попала в бензобак его машины, из-за чего произошло возгорание. Сам нарушитель был ранен.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаркотикиАварияМКАДДПС
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