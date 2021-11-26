У задержанного после погони на МКАД нашли наркотики

Сотрудники ДПС остановили водителя BMW на МКАД, но после просьбы предъявить документы, он резко нажал на газ и уехал, задев по пути четыре автомобиля. Правоохранители были вынуждены устроить погоню, в результате которой мужчину удалось задержать. Во время операции пуля попала в бензобак его машины, из-за чего произошло возгорание. Сам нарушитель был ранен.