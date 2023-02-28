Новое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в центральной части Турции
Турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям заявило, что в центральной части страны было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4.
Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в районе города Кайсери, очаг залегал на глубине семь км.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Ранее в Генконсульстве Турции в Санкт-Петербурге заявили, что планируют сохранить принесённые питерцами букеты и свечи в память о погибших в мощном землетрясении 6 февраля, сообщают «Невские новости».
По последним данным, в результате стихийного бедствия в турецкой провинции Кахраманмараш погибли более 44 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru