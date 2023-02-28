Новое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в центральной части Турции

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в районе города Кайсери, очаг залегал на глубине семь км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее в Генконсульстве Турции в Санкт-Петербурге заявили, что планируют сохранить принесённые питерцами букеты и свечи в память о погибших в мощном землетрясении 6 февраля, сообщают «Невские новости».

По последним данным, в результате стихийного бедствия в турецкой провинции Кахраманмараш погибли более 44 тысяч человек.

