Новгородская прокуратура проверит сообщения о массовом недомогании школьников на линейке

Следователями организовали проверку информации о массовом недомогании на линейке учеников деревенской школы в Новгородской области. Об сообщила пресс-служба СУСК России по региону. По ее данным, двое школьников госпитализированы, восемь были осмотрены медиками и отпущены домой.

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Жители сообщили в соцсетях, что инцидент произошел в понедельник, 27 января, в деревне Сырково. Сразу несколько детей почувствовали недомогание во время линейки. Как уточнила уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова, двое детей потеряли сознание.

СКР ранее возбудил дело из-за отравления школьников в Приморье.


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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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