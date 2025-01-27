Новгородская прокуратура проверит сообщения о массовом недомогании школьников на линейке
Следователями организовали проверку информации о массовом недомогании на линейке учеников деревенской школы в Новгородской области. Об сообщила пресс-служба СУСК России по региону. По ее данным, двое школьников госпитализированы, восемь были осмотрены медиками и отпущены домой.
Жители сообщили в соцсетях, что инцидент произошел в понедельник, 27 января, в деревне Сырково. Сразу несколько детей почувствовали недомогание во время линейки. Как уточнила уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова, двое детей потеряли сознание.
СКР ранее возбудил дело из-за отравления школьников в Приморье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru