СКР возбудил дело из-за отравления школьников в Приморье

Дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Уже допросили директора школы, следователи продолжают устанавливать обстоятельства инцидента.

Химикат был рассыпан под трубой отопления в одном из классов, контактировавших с ним детей отправили в больницу.

Ранее в Тюменской области из-за отравления парами хлора в бассейне госпитализировали 15 детей и двое взрослых. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

