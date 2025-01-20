СКР возбудил дело из-за отравления школьников в Приморье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту отравления пяти учащихся крысиным ядом в школе села Покровка (Приморский край). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

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Дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Уже допросили директора школы, следователи продолжают устанавливать обстоятельства инцидента.

Химикат был рассыпан под трубой отопления в одном из классов, контактировавших с ним детей отправили в больницу.

Ранее в Тюменской области из-за отравления парами хлора в бассейне госпитализировали 15 детей и двое взрослых. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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