СМИ: Семья отравившегося минералкой бизнесмена подала иск на 1,5 млрд рублей

Семья бизнесмена из Владикавказа Олега Гусова, который отравился минеральной водой «Джермук», обратилась с иском в суд к армянскому ЗАО «Джермук Групп», а также его представителям и распространителю в России, сообщает «Коммерсант».

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Сумма иска - 1,5 млрд рублей. Члены семьи намерены взыскать причинённый им моральный и материальный вред, а также оплату санавиации в 5 млн рублей.

В феврале 2024 года мужчина дома выпил приобретённую в торговой точке «минеральную воду одного из производителей», после чего почувствовал сильное недомогание. Спасти его не удалось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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