СМИ: Семья отравившегося минералкой бизнесмена подала иск на 1,5 млрд рублей

Сумма иска - 1,5 млрд рублей. Члены семьи намерены взыскать причинённый им моральный и материальный вред, а также оплату санавиации в 5 млн рублей.

В феврале 2024 года мужчина дома выпил приобретённую в торговой точке «минеральную воду одного из производителей», после чего почувствовал сильное недомогание. Спасти его не удалось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

