СМИ: Семья отравившегося минералкой бизнесмена подала иск на 1,5 млрд рублей
Семья бизнесмена из Владикавказа Олега Гусова, который отравился минеральной водой «Джермук», обратилась с иском в суд к армянскому ЗАО «Джермук Групп», а также его представителям и распространителю в России, сообщает «Коммерсант».
Сумма иска - 1,5 млрд рублей. Члены семьи намерены взыскать причинённый им моральный и материальный вред, а также оплату санавиации в 5 млн рублей.
В феврале 2024 года мужчина дома выпил приобретённую в торговой точке «минеральную воду одного из производителей», после чего почувствовал сильное недомогание. Спасти его не удалось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru