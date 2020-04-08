Никас Сафронов попал в аварию в центре Москвы

По словам Сафронова, их машина остановилась на светофоре после чего в нее на огромной скорости врезался автомобиль каршеринга. Выяснилось, что авария произошла из-за заснувшего водителя такси, который не справился с управлением и врезался в автомобиль каршеринга, который затем отбросило в машину Сафронова, сообщает телеканал «360».

Сафронов также рассказал, что находившиеся в автомобиле каршеринга молодой человек и девушка были госпитализированы.







