Никас Сафронов попал в аварию в центре Москвы
Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы. В интервью Пятому каналу он рассказал, что накануне поздно вечером отправился в магазин за покупками к дню рождения, который он отмечает в среду, 8 апреля. За рулем автомобиля был брат художника, передает RT.
По словам Сафронова, их машина остановилась на светофоре после чего в нее на огромной скорости врезался автомобиль каршеринга. Выяснилось, что авария произошла из-за заснувшего водителя такси, который не справился с управлением и врезался в автомобиль каршеринга, который затем отбросило в машину Сафронова, сообщает телеканал «360».
Сафронов также рассказал, что находившиеся в автомобиле каршеринга молодой человек и девушка были госпитализированы.
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