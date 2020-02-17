Сафронов: Третья мировая нас минует, если будем помнить историю
Художник Никас Сафронов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Мишустин намерен часто путешествовать по регионам России
Михаил Мишустин намерен регулярно ездить в регионы для лучшего понимания «реальной ситуации на местах». Премьер-министр пообещал, что в ближайшее время обнародует график поездок.
Никас Сафронов : «Это прекрасно. Правда, были истории, например, когда Николя Саркози сказал, что будет останавливаться на светофорах, но это ненадолго было. Но у нас есть и хороший пример – Владимир Путин постоянно ездит по регионам. И это будет хороший тандем, если и Михаил Мишустин будет также смотреть, что происходит в этом мире, в этой стране», – комментирует Никас Сафронов в эксклюзивном интервью НСН.
В Китае ограничили передвижение пешеходов и транспорта
В китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса, ввели запрет на передвижение пешеходов и всех видов транспортных средств. Нарушителям грозит штраф, арест до 10 суток и лишение прав. Исключение делают для работников медучреждений.
Никас Сафронов : «Не наша задача вмешиваться в чужие дела Китая. Хорошо, что они находятся хотя бы в закрытом пространстве. Если сейчас Китай отпустить, то полтора-два миллиарда вышло бы по миру. Слава богу, они контролируют болезнь внутри своей страны. И нам не нужно вмешиваться в их дела. Раз они так считают, значит так и должно быть», – высказывает свое мнение художник в эфире НСН.
Немецкий писатель поблагодарил СССР за победу
Немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг поблагодарил весь советский народ за победу над нацистской Германией. В Совете Федерации России это письмо уже оценили и напомнили о неприемлемости пытаться оболгать или изменить историю о ВОВ.
Никас Сафронов : «Историческая память очень важна. И если такие объективные вещи будут поддержаны во всем мире, то, скорее всего, не будет Третьей мировой войны. А в другом случае, люди, которые оголтело клевещут ради зарабатывания себе дивидендов, иногда политических, делают неправильно. Им еще придется жить в этом мире, а если не им, но их детям», – говорит он в беседе с НСН.
Россиян ожидает три выходных дня
В Роструде напомнили, что в конце недели россиян ожидают трехдневные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
Никас Сафронов : «Нас этим не напугать. Сегодня уже праздников больше, чем рабочих дней. Выдержим и это. Еще восьмое марта тоже, конечно, некая придуманная история. Но мы ее хорошо используем со своими подругами, женами, девушками. Так что выдержим, продержимся эти дни и дотянем до мартовских праздников с честью и достоинством», – делится он с НСН.
Синоптики спрогнозировали морозы в марте
В Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте. Синоптики обещают похолодание до минус десяти градусов.
Никас Сафронов : «Мы иногда расслабляемся, когда у нас тепло, как в Европе. Но, мы знаем и другие ситуации, когда настоящие были холода. Поэтому пусть организм закаляется, выдержим и морозы, даже если они будут до минус сорока градусов», – подытоживает Никас Сафронов в разговоре с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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