Сафронов: Третья мировая нас минует, если будем помнить историю

17 февраля 202022:00

Художник Никас Сафронов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Мишустин намерен часто путешествовать по регионам России

Михаил Мишустин намерен регулярно ездить в регионы для лучшего понимания «реальной ситуации на местах». Премьер-министр пообещал, что в ближайшее время обнародует график поездок.

Никас Сафронов : «Это прекрасно. Правда, были истории, например, когда Николя Саркози сказал, что будет останавливаться на светофорах, но это ненадолго было. Но у нас есть и хороший пример – Владимир Путин постоянно ездит по регионам. И это будет хороший тандем, если и Михаил Мишустин будет также смотреть, что происходит в этом мире, в этой стране», – комментирует Никас Сафронов в эксклюзивном интервью НСН.

2

В Китае ограничили передвижение пешеходов и транспорта

В китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса, ввели запрет на передвижение пешеходов и всех видов транспортных средств. Нарушителям грозит штраф, арест до 10 суток и лишение прав. Исключение делают для работников медучреждений.

Никас Сафронов : «Не наша задача вмешиваться в чужие дела Китая. Хорошо, что они находятся хотя бы в закрытом пространстве. Если сейчас Китай отпустить, то полтора-два миллиарда вышло бы по миру. Слава богу, они контролируют болезнь внутри своей страны. И нам не нужно вмешиваться в их дела. Раз они так считают, значит так и должно быть», – высказывает свое мнение художник в эфире НСН. 

3

Немецкий писатель поблагодарил СССР за победу

Немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг поблагодарил весь советский народ за победу над нацистской Германией. В Совете Федерации России это письмо уже оценили и напомнили о неприемлемости пытаться оболгать или изменить историю о ВОВ.

Никас Сафронов : «Историческая память очень важна. И если такие объективные вещи будут поддержаны во всем мире, то, скорее всего, не будет Третьей мировой войны. А в другом случае, люди, которые оголтело клевещут ради зарабатывания себе дивидендов, иногда политических, делают неправильно. Им еще придется жить в этом мире, а если не им, но их детям», – говорит он в беседе с НСН. 

4

Россиян ожидает три выходных дня

В Роструде напомнили, что в конце недели россиян ожидают трехдневные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Никас Сафронов : «Нас этим не напугать. Сегодня уже праздников больше, чем рабочих дней. Выдержим и это. Еще восьмое марта тоже, конечно, некая придуманная история. Но мы ее хорошо используем со своими подругами, женами, девушками. Так что выдержим, продержимся эти дни и дотянем до мартовских праздников с честью и достоинством», – делится он с НСН. 

5

Синоптики спрогнозировали морозы в марте

В Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте. Синоптики обещают похолодание до минус десяти градусов.

Никас Сафронов : «Мы иногда расслабляемся, когда у нас тепло, как в Европе. Но, мы знаем и другие ситуации, когда настоящие были холода. Поэтому пусть организм закаляется, выдержим и морозы, даже если они будут до минус сорока градусов», – подытоживает Никас Сафронов в разговоре с НСН. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
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