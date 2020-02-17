Сафронов: Третья мировая нас минует, если будем помнить историю

Никас Сафронов : «Историческая память очень важна. И если такие объективные вещи будут поддержаны во всем мире, то, скорее всего, не будет Третьей мировой войны. А в другом случае, люди, которые оголтело клевещут ради зарабатывания себе дивидендов, иногда политических, делают неправильно. Им еще придется жить в этом мире, а если не им, но их детям», – говорит он в беседе с НСН.

