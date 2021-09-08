После взрыва газа в доме в Ногинске развернут пункт временного размещения

Взрыв газа произошел в Ногинске по адресу улица 28 Июня, дом 9а в среду рано утром. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. По последним данным, погибли два человека – мужчина и женщина, пострадали девять жильцов, среди которых двое детей.

Эвакуированы более 170 жильцов.

