После взрыва газа в доме в Ногинске развернут пункт временного размещения
Пункт временного размещения будет развернут в подмосковном Ногинске для расселения пострадавших жильцов девятиэтажного дома при взрыве газа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Взрыв газа произошел в Ногинске по адресу улица 28 Июня, дом 9а в среду рано утром. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. По последним данным, погибли два человека – мужчина и женщина, пострадали девять жильцов, среди которых двое детей.
Эвакуированы более 170 жильцов.
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