В Обнинске женщину выгнали из ресторана из-за никаба

По словам сотрудников ресторана, остальные посетители достали свои смартфоны и начали снимать видео, направляя свои аппараты на новых гостей.

Мужчина, пришедший с женщиной в никабе, стал проявлять агрессию, запрещая снимать его жену. Руководством ресторана было принято решение вывести их из заведения под предлогом, что женщинам в никабе посещать данный ресторан запрещается. Ушедшая пара пообещала, что обратится в полицию по этому поводу.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что в РФ нет традиции укутывать женщин с головы до ног, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

