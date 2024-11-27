В Обнинске женщину выгнали из ресторана из-за никаба
Сотрудники одного из ресторанов города Обнинска Калужской области попросили покинуть заведение мужчину, который пришел со спутницей в мусульманской одежде, сообщает телеканал «Царьград» в своем Telegram-канале.
По словам сотрудников ресторана, остальные посетители достали свои смартфоны и начали снимать видео, направляя свои аппараты на новых гостей.
Мужчина, пришедший с женщиной в никабе, стал проявлять агрессию, запрещая снимать его жену. Руководством ресторана было принято решение вывести их из заведения под предлогом, что женщинам в никабе посещать данный ресторан запрещается. Ушедшая пара пообещала, что обратится в полицию по этому поводу.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что в РФ нет традиции укутывать женщин с головы до ног, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru