Власти Владимирской области запретили ношение хиджабов и никабов в школах
Министерство образования и молодежной политики Владимирской области запретило ношение хиджабов и никабов в образовательных учреждениях. Документ обнародован на сайте официального опубликования правовых актов.
Указ вносит изменения в типовые требования к одежде учащихся школьных учреждений. Документом вводится запрет на ношение в стенах заведений одежды, демонстрирующих религиозную принадлежность учеников, включая хаджабы и никабы.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров осудил призывы запретить ношение хиджаба в России. При этом он выступил против ношения паранджи, полностью закрывающей лицо, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru