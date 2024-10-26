Власти Владимирской области запретили ношение хиджабов и никабов в школах

Министерство образования и молодежной политики Владимирской области запретило ношение хиджабов и никабов в образовательных учреждениях. Документ обнародован на сайте официального опубликования правовых актов.

Песков заявил, что интересы безопасности важнее ношения никабов

Указ вносит изменения в типовые требования к одежде учащихся школьных учреждений. Документом вводится запрет на ношение в стенах заведений одежды, демонстрирующих религиозную принадлежность учеников, включая хаджабы и никабы.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров осудил призывы запретить ношение хиджаба в России. При этом он выступил против ношения паранджи, полностью закрывающей лицо, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ОдеждаИсламВладимирская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры