Нидерланды согласились разблокировать поставки удобрений из России

Нидерландское правительство дало согласие на разблокировку удобрений из России, арестованных в порту Роттердама вследствие введенных санкций. Об этом сообщило агентство Reuters.

Встреча России и ООН по зерновой сделке началась в Женеве

По данным СМИ, Нидерланды пропустят 20 тысяч тонн удобрений, предназначенных для доставки в Малави в рамках Всемирной продовольственной программы. Сообщается, что Амстердам согласился на это по просьбе ООН.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что мир нуждается в зерне и удобрениях из России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: marinetraffic.com
ТЕГИ:РоссияПоставкиСанкцииНидерланды
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