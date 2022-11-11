Нидерланды согласились разблокировать поставки удобрений из России
Нидерландское правительство дало согласие на разблокировку удобрений из России, арестованных в порту Роттердама вследствие введенных санкций. Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным СМИ, Нидерланды пропустят 20 тысяч тонн удобрений, предназначенных для доставки в Малави в рамках Всемирной продовольственной программы. Сообщается, что Амстердам согласился на это по просьбе ООН.
Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что мир нуждается в зерне и удобрениях из России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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