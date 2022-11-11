Нидерланды согласились разблокировать поставки удобрений из России

По данным СМИ, Нидерланды пропустят 20 тысяч тонн удобрений, предназначенных для доставки в Малави в рамках Всемирной продовольственной программы. Сообщается, что Амстердам согласился на это по просьбе ООН.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что мир нуждается в зерне и удобрениях из России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

