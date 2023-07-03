NHK: в центре Токио прогремел взрыв
3 июля 202310:53
Взрыв прогремел в одном из зданий в центральной части Токио, сообщил телеканал NHK.
Уточняется, что взрыв произошел неподалеку от железнодорожной станции Симбаси. По данным телеканала, на месте происшествия начался пожар. В районе возгорания работают пожарные.
Очевидцы сообщали, что перед взрывом в здании ощущался запах газа, отмечает NHK.
По информации спасателей, минимум четыре человека пострадали из-за взрыва. Специалисты просят местных жителей не подходить близко к месту происшествия, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru