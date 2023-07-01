При взрыве на химическом заводе в Китае никто не пострадал

Пострадавших при взрыве на химическом заводе в провинции Цзянси на юго-востоке Китая нет, персонал предприятия полностью эвакуировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям региона.

Взрыв произошел на химзаводе на востоке Китая

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о мощном взрыве на заводе Jiangxi Qiantai New Materials в городском уезде Гуйси.

По данным управления по ЧС, на предприятии загорелось силиконовое масло, это спровоцировало сильный пожар. Всех сотрудников эвакуировали.

Борьба с огнем продолжается, на месте ЧП также работают аварийные службы и правоохранительные органы. Причина возгорания пока неизвестна.

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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