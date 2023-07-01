При взрыве на химическом заводе в Китае никто не пострадал
Пострадавших при взрыве на химическом заводе в провинции Цзянси на юго-востоке Китая нет, персонал предприятия полностью эвакуировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям региона.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о мощном взрыве на заводе Jiangxi Qiantai New Materials в городском уезде Гуйси.
По данным управления по ЧС, на предприятии загорелось силиконовое масло, это спровоцировало сильный пожар. Всех сотрудников эвакуировали.
Борьба с огнем продолжается, на месте ЧП также работают аварийные службы и правоохранительные органы. Причина возгорания пока неизвестна.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финал конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» пройдет в Москве
- Володин: Зеленский разрушил суверенитет Украины
- Эксперт предупредила, что использование ноутбука на коленях сокращает срок службы устройства
- При взрыве на химическом заводе в Китае никто не пострадал
- Сальдо заявил о зачистке левого берега Днепра у Антоновского моста
- Боец ВС России: ВСУ пытаются наступать малыми группами на Артемовском направлении
- Переговоры неминуемы? Украина готовится, Запад сопротивляется переговорам с РФ
- Взрыв произошел на химзаводе на востоке Китая
- Российские военные за сутки пресекли четыре атаки ВСУ в районе Соледара
- NYP: В Нью-Йорке сравнили нашествие насекомых на город с библейской чумой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru